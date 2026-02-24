Ederson'un eşinden ''Gidin'' tepkilerine bomba yanıt - Son Dakika
Ederson'un eşinden ''Gidin'' tepkilerine bomba yanıt

Ederson\'un eşinden \'\'Gidin\'\' tepkilerine bomba yanıt
24.02.2026 09:39
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes'in sosyal medya paylaşımına bir kullanıcının ''Kocana söyle gidin kulüpten, gidin'' yorumuna emojilerle yanıt vermesi gündem oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Bir kullanıcı, kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes'in daha önce yaptığı bir paylaşımın altına "Kocana söyle gidin kulüpten, gidin" yorumunu yazdı.

EMOJİLİ CEVAP

Lais Moraes ise bu yoruma "tamam" anlamı taşıyan emojilerle karşılık verdi. Yanıt kısa sürede sosyal medyada yayılırken, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Kulüp cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ederson'un eşinden 'Gidin' tepkilerine bomba yanıt

Son Dakika Spor Ederson'un eşinden ''Gidin'' tepkilerine bomba yanıt - Son Dakika

SON DAKİKA: Ederson'un eşinden ''Gidin'' tepkilerine bomba yanıt - Son Dakika
