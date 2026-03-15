Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı - Son Dakika
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı

Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
15.03.2026 19:18
Bundesliga II 26. hafta maçında Schalke 04, Edin Dzeko ve Kenan Karaman'ın golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta Hannover ile Dzeko'nun kırmızı kart görmesinin ardından 2-2 berabere kaldı.

Bundesliga II 26. hafta maçında lider Schalke ile Hannover karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.

DZEKO VE KENAN KARAMAN İLE SKOR 2-0 OLDU

Schalke 04, 29. dakikada Kenan Karaman'ın asistinde Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti. Baskısına devam eden ev sahibi, 38. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve devre bu skorla bitti.

EDIN DZEKO OYUNDAN ATILDI, MAÇ DÖNDÜ

Ev sahibi Schalke'de 39 yaşındaki Edin Dzeko, maçın 52. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu anlardan sonra oyuna hakim olan Hannover, 82. dakikada Maik Nawrocki ve 90+8. dakikada Benedikt Pichler'in golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte lider Schalke 04, puanını 51'e, Hannover ise 46'ya yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Schalke 04, Darmstadt'a konuk olacak. Hannover ise sahasında Braunschweig'i ağırlayacak.

Son Dakika Spor Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı - Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
SON DAKİKA: Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı - Son Dakika
