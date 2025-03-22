Edin Dzeko'nun burnu kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Edin Dzeko'nun burnu kırıldı

Geniş Video İzle

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek, Romanya'ya konuk oldu. Maçta Bosna Hersek'in kaptanı Edin Dzeko'nun burnu kırıldı. Tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda oyundan çıkarıldı.

22.03.2025 08:01  Güncelleme: 08:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek, deplasmanda Romanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan takım kaptanı Edin Dzeko, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Deneyimli golcünün burnu kırıldı ve ikinci yarının başında oyuna devam edemedi. Teknik ekip, Dzeko'nun yerine genç oyuncu Samed Bazdar'ı sahaya sürdü.

DURUMU NETLEŞECEK

Sport Ba'nın haberine göre Dzeko'nun durumu detaylı muayene sonrası kesinleşecek. İlk bulgular, tecrübeli futbolcunun iyileşme sürecinin uzun olabileceğini gösteriyor. Bir sonraki maçta forma giyme ihtimali oldukça düşük.

Bosna Hersek, kaptansız nasıl bir performans sergileyecek merak konusu. Dzeko'nun en kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor.

Edin Dzeko\'nun burnu kırıldı

Bosna - Hersek, Edin Dzeko, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edin Dzeko'nun burnu kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Semir AYDIN:
    sorun yok Fenerbahçenin anasının ağlatmak için maskeyle oynar şimdi...2 yıldır eli alçıda oynadığı gibi...her maç 8 net pozisyina gir bunlardan ya birini gole cevir yada hiç atma 23 4 Yanıtla
  • Hakan1421:
    fenerin rakipleri için büyük kayıp 9 2 Yanıtla
  • vv04042211:
    aman iyileşme sezon sonuna kadar 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:36:34. #7.12#
SON DAKİKA: Edin Dzeko'nun burnu kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement