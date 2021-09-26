Edin Visca'dan büyük jest

Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken maçın 90+2'nci dakikasında kaptan Edin Visca yerini Emre Kaplan'a bırakırken pazu bandını da takımın genç oyuncuna taktı. Önce şaşkınlık yaşayan genç oyuncu sonrasında büyük bir mutluluk yaşadı.

Medipol Başakşehir 'de takım kaptanlarından Edin Visca , ll Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yerini 20 yaşındaki Emre Kaplan 'a bırakırken pazu bandını da genç oyuncuya taktı.

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