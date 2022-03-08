Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi

08.03.2022 21:17
Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı üyesi kadınlardan oluşan takım turnuvada şampiyon olurken, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ikinci, DSİ takımı ise üçüncü oldu.

Şampiyon takıma kupasını Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp verdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ikinci takıma, Çalışma ve İşkur İl Müdürü Şengül Çildam ise üçüncü takıma kupasını takdim etti.

Turnuvaya katılan kadınlara günün anısına çiçek hediye edildi.

Voleybol müsabakalarını Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali ve kadınlar izledi.

Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte bisiklet turu ve resim sergisi de düzenlendi.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp kadın tekstil işçilerini ziyaret etti Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp kadın tekstil işçilerini ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika


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