Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

Edirne\'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 23 ülkeden 1100'den fazla sporcu katıldı. Federasyon Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, geniş katılımlı organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti ve turnuvaya katılan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

23.07.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 23 ülkeden 1100'den fazla sporcu mücadele etti.

Federasyon Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Minikler, gençler ve büyükler kategorisinde müsabakalar yapıldığını belirten Akyüz, turnuvaya katılan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Türkiye, Edirne, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:22:09. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement