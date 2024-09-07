Edirne'de Kürek Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Edirne'de Kürek Şampiyonası Heyecanı

Edirne\'de Kürek Şampiyonası Heyecanı

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi. Şampiyonada Türk Milli Takımı başarılı sonuçlar elde etti ve bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

07.09.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi.

Şampiyonanın ilk gününde eleme ve sıralama yarışlarında 28 ülkeden 600 sporcu mücadele etti.

Organizasyona rekor katılım sağlayan Kürek Milli Takımı 12 kategoride 35 sporcuyla mücadele ederken, 10 kategoride yarışlara katılan tüm sporcular finallere kalmayı başardı. Diğer 2 kategorideki milli sporcular da yarın final mücadelesi verecek.

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Sonat Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun tempoyla hazırlandıkları organizasyonun ilk gününde başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Şampiyonada iddialı olduklarını belirten Doğan, "12 kategorinin 10'unda A finale kalacağımız garantilendi. Yarın sabah seansında 2 yarı final yarışımız var. Onların da finale kalacağını düşünüyoruz ve 12 ekiple katıldığımız şampiyonada 12 A finalle bir ilki gerçekleştireceğiz. Önemli olan kaç madalya kazanacağımız. Hedefimiz en çok sayıda madalya kazanmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek ve bayrağımızı göndere çektirtmek." diye konuştu.

Doğan, Meriç Nehri'ndeki parkurun yabancı katılımcılar tarafından çok beğenildiğini, böyle bir parkura sahip olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Organizasyon, yarın düzenlenecek final yarışları ve madalya töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Meriç Nehri, edirne, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne'de Kürek Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 01:05:09. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Kürek Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement