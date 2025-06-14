Edirne'de Minik Güreşçiler Şampiyonların İzinde - Son Dakika
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Spor

Edirne'de Minik Güreşçiler Şampiyonların İzinde

Edirne\'de Minik Güreşçiler Şampiyonların İzinde
14.06.2025 11:39
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Edirne'de minik güreşçiler, tecrübeli antrenörlerle çalışarak başarılı sporcular yetiştiriyor.

Edirne'de milli sporcu olabilmek için çalışmalarını sürdüren "minik güreşçiler", şampiyonların izinde yetişiyor.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve kentteki kulüpler güreş branşında altyapıdan sporcu yetişmesi amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tecrübeli antrenörler eşliğinde lisanslı 80 sporcu Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar gerçekleştiriyor.

Okul sonrası antrenmanlara katılan sporcular yaz tatilinde de çalışmalarını sürdürecek.

"Altyapıdan birçok başarılı sporcumuz yetişti"

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Edirne'nin güreşte öncü olmaya devam ettiğini söyledi.

Altyapıdaki güreşçilerin tecrübeli antrenörler eşliğinde yetiştiğini belirten Delen, "Edirne güreşte başarıyı satın alan değil, üreten bir şehir. Altyapıdan birçok başarılı sporcumuz yetişti. Diğer şehirlerimize, kulüplerimize transfer ettiğimiz sporcularımız var. Başarılı sporcuların yetişmesi için altyapı çok önemli. En önemlisi, çocukların ehil ellerde işlenmesidir. Altyapıdaki güreşçilerin ileride başarılı olması için en güzel çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Delen, minik güreşçilerin Edirne'de yetişen Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan, Bediha Gün, Elmira Yasin, Nesrin Baş gibi uluslararası başarılara imza atan şampiyonları örnek alarak çalışmalar yaptığını kaydetti.

Habil Kara: "Güreşi sevdiriyoruz"

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara da 61 yaşında olduğunu ve kendisinin de güreşe 8 yaşında başladığını belirtti.

Sporcuların güreşe küçük yaşta başlamasının gelecekteki başarıları için önemli olduğunu anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Her spor dalında olduğu gibi güreş için de altyapı çok önemli. Altyapıdan yetişen çok iyi sporcularımız var. En küçük sporcumuz 6 yaşında. Çocuk erken yaşta altyapıda esneklik kazanıyor. 6,7,8 yaşında çocuklarımıza önce jimnastik öğretiyoruz. Antrenmanımız eğlenceli şekilde geçiyor ve güreşi sevdiriyoruz. Okul çıkışı buraya geliyorlar. En küçük yaş grubuna haftanın üç günü antrenman yaptırıyoruz, diğer gruplar haftanın altı günü çalışmalarını sürdürüyor."

Kara, Avrupa ve dünyada başarılar elde eden çok sayıda sporcu yetiştirdiğini, minik sporcuların da şampiyonların izinde çalışmalar yaptığını anlattı.

"Ülkeme başarı getirmek istiyorum"

Şükrüpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Defne Aslantürk (9) ise güreş antrenörü olan babasının da desteğiyle güreşe bu yıl başladığını anlattı.

Milli sporcu olmayı hedeflediğini ifade eden Aslantürk, "Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun, Evin Demirhan gibi başarılı olmak istiyorum. Avrupa ve dünyada düzenlenen şampiyonalarda ülkeme başarı getirmek istiyorum." dedi.

Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mert Köstekçi (13) de hem minderde hem de yağlı güreştiğini, minderde dünya şampiyonluğunu yağlı güreşlerde ise Kırkpınar başpehlivanlığını hedeflediğini ifade etti.

İsmail Güner Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kemal Sürmeli (12) ise güreşi severek yaptığını ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü örnek aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Milli Takım, edirne, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne'de Minik Güreşçiler Şampiyonların İzinde - Son Dakika

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