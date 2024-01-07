 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçmeleri sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçmeleri sona erdi

Edirne'de gerçekleştirilen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, üçüncü ve son gününde 50 metre serbest, 200 metre kurbağalama, 100 metre kelebek, 200 metre sırtüstü ve 400 metre serbest yarışlarının seçme ve finalleriyle tamamlandı. Seçmelerin son gününde Aykon Spor Kulübü'nden Doruk Yoğurtcuoğlu 200 metre kurbağalamada 2.16.77'lik derecesiyle 16 yaş Türkiye rekorunu kırarken, Fenerbahçe'den Arda Akkoyun da 100 metre kelebekte 53.79'luk derecesiyle 17 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

Edirne\'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçmeleri sona erdi
07.01.2024 - 21:49,
Abone Ol

Edirne'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri sona erdi.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü ve son gününde 50 metre serbest, 200 metre kurbağalama, 100 metre kelebek, 200 metre sırtüstü ve 400 metre serbest yarışlarının seçme ve finalleri yapıldı.

Seçmelerin son gününde 2 Türkiye rekoru kırıldı.

Aykon Spor Kulübünden Doruk Yoğurtcuoğlu, 200 metre kurbağalamada 2.16.77'lik derecesi ile 16 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Fenerbahçe'den Arda Akkoyun'da 100 metre kelebekte 53.79'luk derecesi ile 17 yaş Türkiye rekoru kırdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Takım, Yıldız Genç, Türkiye, Edirne, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçmeleri sona erdi - Son Dakika


23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti: Ne isteniyorsa yapıyorum Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti: Ne isteniyorsa yapıyorum
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52
Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32
Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30
Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:18
Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi, komşusu gözaltına alındı Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi, komşusu gözaltına alındı

Son Dakika
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30 Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:18 Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi, komşusu gözaltına alındı
20:11 Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 23:11:28. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçmeleri sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement