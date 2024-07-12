Spor

- Edirne'deki Meriç Nehri'nde ilk resmi kürek yarışları başladı

EDİRNE - Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuruna sahip Meriç Nehri'nde ilk resmi kürek yarışları Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları ile başladı.

Türkiye'nin olimpik standartlarda hazırlanan ilk parkuru özelliğine sahip Meriç Nehri'nde, Gençler Türkiye Kürek Kupası, ön eleme yarışlarıyla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayan kürek sporcuları, teknelerini nehre indirerek antrenman yaptı. Daha sonra yarışlar başladı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda, 112 sporcu Mehmet Müezzinoğlu ve Meriç köprüleri arasında 2 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadeleye başladı.

Bu parkurun hem şehir, hem spor turizmi, hem de spor camiası için çok önemli bir nokta olacağını söyleyen Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Edirne'nin artık sporun başkenti olduğunu ifade etti. Kürek sporu için tarihi bir gün yaşadıklarını söyleyen Ertürk, Meriç Nehri'ne güzel bir parkur kurulduğunu aktardı.

"100 yıllık bir federasyonuz, 100 yıldır bu parkuru bekliyorduk"

"100 yıllık bir federasyon olduklarını ve 100 yıldır bu parkuru beklediklerini söyleyen Ertürk, "Bu tarihi anı görmek bana nasip oldu. Çok mutluyum ve sevinçliyim. Buradan özellikle Valiliğimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler. Parkurumuz daha yapılmadan Avrupa Şampiyonasını aldık, üstüne Balkan Şampiyonası aldık. Burası gerçekten hem şehir için hem spor turizmi için hem de spor camiamız için çok önemli bir nokta olacak. Artık bizim için sporun başkenti Edirne" ifadelerine yer verdi.

6 parkurda yarışların yapıldığını söyleyen Ertürk, 40'ın üstünde kulüp ve 400'ün üzerinde sporcunun nehirde kürek çekeceğini aktardı. Ertürk, ön elemede başarılı olan sporcuların hafta sonu finallerde yarışacağını belirtti.

Meriç Nehri'nde 14 Temmuz Pazar Günü gerçekleştirilecek final yarışlarının ardından kupa töreni düzenlenecek.