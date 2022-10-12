Edirne haber! Meriç Nehri'ne "Su Sporları Merkezi" kurulacak - Son Dakika
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Edirne haber! Meriç Nehri'ne "Su Sporları Merkezi" kurulacak

12.10.2022 16:51
Edirne haber! Meriç Nehri'ne "Su Sporları Merkezi" kurulacak

Edirne spor haberi: Edirne'de, Meriç Nehri'ne "Su Sporları Merkezi" kurulacak.

Edirne'de, Meriç Nehri'ne "Su Sporları Merkezi" kurulacak.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre merkezin kurulumu ve 2024 yılında Edirne'de yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'yla ilgili değerlendirme toplantısı, Meriç kenarında bulunan tesiste Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, nehirde oluşturulacak uluslararası su sporları ve kürek sporu parkuru için kurumlar tarafından yapılacak düzenlemeler değerlendirildi.

Merkezde yer alacak kamp alanlarının belirlenmesi, antrenman alanlarının oluşturulması, hakem kuleleri, kayıkhaneler, ve diğer spor tesisleri ile alakalı yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, Edirne'ye değer katacak bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Doğru ve yenilikçi bir proje için çalıştıklarını ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu konudaki doğru projeleri, yenilikçi örnekleri iyi incelemek gerekiyor. Bir projeyi hayata geçirirken o projenin verimli, sürdürülebilir ve her dönemde yararlanılabilir olması önemli. Bu bakımdan konu ile ilgili tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek bu toplantımızı yapıyoruz. Bu sürece hazırlanırken projeyi etap etap, modüler şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah yılın her günü kullanılabilecek, tüm ihtiyaca uzun vadede cevap verecek bir projeyi Edirne'ye kazandırmış olacağız."

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Kano Federasyonu Başkan Vekili Osman Ercan, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba ve diğer yetkililer katıldı.

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Kaynak: AA

Meriç Nehri, Edirne, Meriç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne haber! Meriç Nehri'ne 'Su Sporları Merkezi' kurulacak - Son Dakika

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