Edirne\'nin Karaağaç Mahallesi\'nde Zafer Tangör Stadı Yenileniyor

Spor

Edirne'nin 10 bin nüfuslu Karaağaç Mahallesi'nde uzun yıllar boyunca toprak saha olarak kullanılan Zafer Tangör Stadı yenileniyor.

Karaağaç semtini amatör futbolda temsil eden Karaağaç Arda ve Karaağaç Karlıova'nın bir dönem oynadığı ve Devlet Demir Yolları'na ait olan alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmesinden sonra çalışmalar başlamıştı.

İhalesi yapıldı

Edirne amatör sporun yükünü çeken Karaağaç Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sentetik saha yapımı ihalesi gerçekleşti. Yakın zamanda şirkete yer tesliminin yapılması sonrası takımların ligin ikinci yarısında burada oynaması bekleniyor.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Karaağaç Mahallemizde yer alan futbol sahasının ihalesi gerçekleştirildi. Futbol sahası, soyunma odası ve 100 seyircili tribün eklenecek olan futbol sahası, Edirne'mize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" denildi. - EDİRNE