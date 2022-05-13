Edirneli judocu Romanya'dan bronz madalya ile döndü - Son Dakika
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Edirneli judocu Romanya'dan bronz madalya ile döndü

13.05.2022 16:22
Edirneli judocu Romanya'dan bronz madalya ile döndü

Edirneli judocu Elif Başkut, 70 kilogram Ümit Milli Takımı adına Romanya'da yapılan Ümitler Avrupa Kupası Judo Turnuvası'nda bronz madalya geri döndü.

Edirneli judocu Elif Başkut, 70 kilogram Ümit Milli Takımı adına Romanya'da yapılan Ümitler Avrupa Kupası Judo Turnuvası'nda bronz madalya geri döndü.

Romanya'da yapılan Ümitler Avrupa Kupası Judo Turnuvası'na milli takım adına katılan Edirne Judo Olimpik Spor Kulübü Sporcusu Elif Başkut 70 kilogramda bronz madalya aldı.

Hedefleri doğrultusunda adım adım ilerlediğini söyleyen Elif Başkut en büyük hedefinin Avrupa Gençlik Olimpiyatları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonasına hazırlandığını ve şampiyon olmak istediğini belirtti.

Milli takım adına yarışan sporcusunun Milli Takımı temsil ettiğini vurgulayan Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral hazır bir şekilde ülkeyi kürsüde şampiyon olarak ve İstiklal Marşı'nın okunması için gerekli psikolojik desteği de vererek en hazır bir şekilde götürmek için yoğun bir şekilde destek olduklarını söyledi.

Öte yandan Trakya Üniversitesi Judo Takımı bu gün başlayan ve 16 Mayıs tarihine kadar Afyon ilinde yapılacak olan Üniversiteler arası Türkiye Judo Şampiyonasına katılacak.

Trakya Üniversitesi Judo Takımı sorumlu antrenörü, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demiral takımın hedefinin bu yıl yapılacak olan Dünya Üniversite Oyunlarına sporcularla katılabilme başarısını göstererek, Oyunlarda Kürsüye çıkarak madalya kazanmak olduğunu vurguladı. - EDİRNE

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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