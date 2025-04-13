Edirneli Teyfik Gülter, U17 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Edirneli Teyfik Gülter, U17 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti

Edirneli Teyfik Gülter, U17 Türkiye Güreş Şampiyonası\'nda İkincilik Elde Etti

Kütahya'da düzenlenen U17 Yıldız Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Edirneli güreşçi Teyfik Gülter, 110 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu. Mahallesinde sevgiyle karşılanan Gülter, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

13.04.2025 20:41  Güncelleme: 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen U17 Yıldız Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi olan Teyfik Gülter, Edirnelilerin gururu oldu.

Edirneli güreşçi Teyfik Gülter, U17 Yıldız Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası 110 kiloda ikinci olarak mahallesine gurur yaşattı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen U17 Yıldız Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası 110 kiloda Türkiye 2'ncisi olan Edirneli Teyfik Gülter, kendi mahallesinde sevenleri tarafından davul zurnayla karşılandı. Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde karşılanan Gülter, sevdikleriyle başarısını paylaştı.

"Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak"

Başarısından duyduğu mutluluğu dile getiren Gülter, hedefinin Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmak olduğunu belirterek, "Üzerimde emeği olan bütün hocalarıma, ağabeylerime, kardeşlerime, herkese teşekkür ediyorum. Bu başarıda en büyük destekçim olan ustam Serkan Makas'a teşekkür ederim. Aynı zamanda Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan Akın'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Hedeflerim arasında Avrupa Şampiyonası var, hak kazanırsak oraya gideceğiz. Hedefim, birinci olmak" dedi.

"Artık o milli bir sporcu, Edirne'nin gururu"

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen de, Gülter'in her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Edirne'deki bütün hocalarımızın, pehlivanımızın üzerinde emeği vardır. Ben buradan destekleri için Serhat Şehri Spor Kulübü idarecileri ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. En çok teşekkürü, onun hem abisi hem de abisi olan Serkan Makas kardeşimize, pehlivanımıza ediyorum. Onun emeği, hepimizden çok. Artık milli bir sporcu oldu. Edirne'nin gururu oldu. Bundan sonra da İstiklal Marşı'mızı, inşallah Avrupa'ya dinletecek. Avrupa Şampiyonası'nda, dünyada derece yapacak" ifadelerini kullandı.

"9 yaşından beri oğlumun hep güreşçi olmasını istedim"

Güreşçi Gülter'in annesi Yeliz Gülter de oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.

Gülter, "9 yaşından beri, oğlumun hep güreşçi olmasını istedim. hep arkasından koşuyordum, sanıyordum ki çocuğum yapıyor o güreşi. Çok sevinçliyim. Allah yolunu açık etsin" dedi. - EDİRNE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Yerel Haberler, Kütahya, Türkiye, edirne, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirneli Teyfik Gülter, U17 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Yalçın: Kayseri OSB’de 100 bini aşkın istihdam sağlıyoruz Mehmet Yalçın: Kayseri OSB'de 100 bini aşkın istihdam sağlıyoruz
Karnı burnunda maça çıktı Karnı burnunda maça çıktı
Ünlü markaların aranan yüzü 27 yaşında hayatını kaybetti Ünlü markaların aranan yüzü 27 yaşında hayatını kaybetti
Danla Biliç’i darbeden Berk Çetin’in ifadesi Görüntülere rağmen inkar etti Danla Biliç'i darbeden Berk Çetin'in ifadesi! Görüntülere rağmen inkar etti
Avcılar’da metrobüs kazası, çok sayıda yaralı var Avcılar'da metrobüs kazası, çok sayıda yaralı var
Acil Çağrı Merkezi’ne ’asılsız ihbar’ın cezası artıyor Acil Çağrı Merkezi'ne 'asılsız ihbar'ın cezası artıyor
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi
Galatasaray’ın istediği kaleciyi Fenerbahçe kaptı Galatasaray'ın istediği kaleciyi Fenerbahçe kaptı
Türkiye, güney Asya ülkesine savaş gemisi hibe ediyor Türkiye, güney Asya ülkesine savaş gemisi hibe ediyor
Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya evleniyor Düğün tarihi belli oldu Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor! Düğün tarihi belli oldu
İBB’de üst düzey atama İBB'de üst düzey atama

21:50 Mourinho’dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf Mourinho'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf
21:33 Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti
20:52 Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken “PKK“ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
19:47 Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
18:52 Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
15:41 Fenerbahçe, Galatasaray’ı devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi
15:35 Ümit Besen’den miras ve vasiyet açıklaması: Her şey ayarlandı Ümit Besen'den miras ve vasiyet açıklaması: Her şey ayarlandı
15:17 Fenerbahçe’nin hisse satışı sonrası Kurtlar Vadisi’ndeki sahne viral oldu Fenerbahçe'nin hisse satışı sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki sahne viral oldu
15:08 Asistan Doktorlar, Müstehcen Yazışmaları Sebebiyle Görevden Uzaklaştırıldı Asistan Doktorlar, Müstehcen Yazışmaları Sebebiyle Görevden Uzaklaştırıldı
14:47 CHP’de MYK belli oldu Kılıçdaroğlu’na yakın isim de listede CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede
14:43 Binance kurucusundan dudak uçuklatan Bitcoin tahmini Binance kurucusundan dudak uçuklatan Bitcoin tahmini
14:39 Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekilinin evini soydular Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekilinin evini soydular
14:33 Ünlü market zincirinde satılıyor Rengine aldandığı kıymayı ikiye ayıran vatandaş şoke oldu Ünlü market zincirinde satılıyor! Rengine aldandığı kıymayı ikiye ayıran vatandaş şoke oldu
14:31 Beşiktaş’a UEFA’dan kötü haber Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 22:06:10. #7.13#
SON DAKİKA: Edirneli Teyfik Gülter, U17 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement