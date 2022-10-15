Edirnespor-Kütahyaspor maçında konuk ekibin yöneticileriyle taraftarlar arasında tartışma yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirnespor-Kütahyaspor maçında konuk ekibin yöneticileriyle taraftarlar arasında tartışma yaşandı

15.10.2022 17:46

TFF 3. Lig 1. Gruptaki Edirnespor-Belediye Kütahyaspor karşılaşmasının son dakikalarında ve maç bitiminde protokol tribünündeki konuk ekibin yöneticileriyle, Edirnespor taraftarları arasında tartışma yaşandı.

TFF 3. Lig 1. Gruptaki Edirnespor- Belediye Kütahyaspor karşılaşmasının son dakikalarında ve maç bitiminde protokol tribünündeki konuk ekibin yöneticileriyle, Edirnespor taraftarları arasında tartışma yaşandı.

25 Kasım Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Edirnespor 1-0 önde kapatırken deplasman takımı 73. dakikada beraberliği yakaladı.

Maçın son dakikalarında gelen golle öne geçen Kütahyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kütahyaspor'un son dakikada bulduğu golün ardından protokol tribününde oturan deplasman takım yöneticileriyle Edirnespor taraftarları arasındaki tartışma maç sonunda da devam etti.

Tribünde yaşanan tartışma, polis ekiplerince büyümeden yatıştırıldı.

Edirnespor taraftarları maç çıkışında deplasman takım yöneticilerine tepki gösterdi.

YORUMLAR
500
TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 Kahramanmaraşspor: 0 TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 Kahramanmaraşspor: 0 TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 Somaspor: 1 TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 Somaspor: 1 Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirnespor-Kütahyaspor maçında konuk ekibin yöneticileriyle taraftarlar arasında tartışma yaşandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:28 İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal paylaşımına sert tepki: Zor değil, biraz medeni olun!
22:18 Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
22:04 Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1
21:47 Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 23:56:43. #1.13#
SON DAKİKA: Edirnespor-Kütahyaspor maçında konuk ekibin yöneticileriyle taraftarlar arasında tartışma yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement