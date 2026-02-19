Ediz Gürel: Hedefim İlk 10

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi hedeflediğini ancak bunun üzerinde baskı oluşturmaması için adım adım ilerlemeye çalıştığını söyledi.

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. turunda Hint Dommaraju Gukesh'i yenerek son dünya şampiyonu ünvanına sahip bir isme karşı oyun kazanan ilk Türk satranççı olan Ediz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz, klasmanın 30 numarası Hollandalı Jorden van Foreest'a karşı 9-3 kaybettiği 12 oyunluk karşılaşma hakkında "Sonuç benim açımdan çok güzel olmadı ama bunun çok bir önemi yok. Bu maçtaki amacım, genel olarak tecrübe kazanıp onun bildiklerini öğrenip 'Nerede gelişebilirim, neyi daha iyi yapabilirim?' sorularının cevabını almaktı. Daha önce Gukesh gibi üst seviye oyuncularla maç yaptım ama hiç kimseyle bu ciddiyette 12 oyunluk bir maç yapmamıştım. Bu maçı yaptığımdan dolayı da çok mutluyum. Umarım bu etkinliklerden daha fazla olur. Bu etkinliklerin olması kariyerim ve gelişimim için büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

17 yaşındaki Ediz, 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş (dünya 46 numarası) ile beraber Türk satrancında lokomotif rolü üstlenmelerinin nasıl hissettirdiği sorusuna, "Tabii ki çok güzel bir duygu ama daha da ilerleme hedeflerim var. Şu anki hedefim 2700 ELO (satranç derecelendirme sistemi) puanını geçmek. Van Foreest maçında da görüldüğü üzere ilerlemem gereken şeyler var. Eksiklerimi düzeltip umarım bir gün o seviyeye çıkacağım. Türkiye'de satranç son zamanlarda çok popülerleşti. Sanırım biraz da biz buna sebep olduk. İkimizin üzerinde büyük baskı var ama bunu açıkçası rahat bir şekilde kaldırabiliyoruz. Beklentiler var, kendimizin de beklentileri var. Umarım iyi bir şekilde Türkiye'yi temsil etmeye devam edebiliriz." yanıtını verdi.

Ediz, kariyerindeki nihai hedefine ilişkin "Bunu aslında son iki gündür düşünüyorum. Tam emin değilim. Mesela Jordan van Foreest şu anda 2730 ELO'da. Kendimi 10 yıl sonra, tam onun yaşında olacağım, o ELO'da görürsem muhtemelen üzüleceğimi sanmıyorum. Gayet normal bir şekilde karşılarım. Ama tabii ki daha fazlasını yapmak istiyorum, 2750'yi geçip ilk 10'a girmek de istiyorum. Hedeflerim genel olarak büyük ama kendimde fazla beklenti oluşturup baskı yapmak istemiyorum. Hedeflerimi adım adım gerçekleştirmeye çalışıyorum." dedi.

Zorlansa da okul ile satrancı bir arada götürüyor

Emine Örnek Fen Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan Ediz, eğitim ile profesyonel satranç oyunculuğunu bir arada götürmenin oldukça zor olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 11. sınıf beni çok zorlamaya başladı. Genel olarak turnuvalara gittiğimde okuldan çok eksiğim kalıyor. Mesela bu (Van Foreest) maç da bir haftamı aldı. Okulda bir sürü şey kaçırdım, sınavlara girmedim. Geri döndüğümde ek kurslara kalıyorum. Genelde akşam 7'ye kadar okulda oluyorum. Hocalar bana yardımcı oluyor, yani birkaç ders veriyorlar. Onun dışında okulum beni hep çok destekledi. Turnuvalara gitmeme hiçbir zaman engel olmadı. Her zaman istediğim zamanlarda bana ders verdiler ve bu şekilde eksiklerimi kapatıp bir şekilde idare etmeye çalışıyorum."

Ediz, günde satranca ne kadar süre ayırdığı sorusu üzerine, "Günde genelde 2-3 saat arası satranç çalışıyorum ama çalışmanın yanı sıra genelde internette maç yapmayı çok seviyorum. Bu çok fazla zamanımı alabiliyor. Bazen 3-4 saat oynuyorum, bazen hiç canım istemiyor. Hobilerime gelirsek masa tenisi oynamayı çok seviyorum. Yakın bir zamanda ders almaya başladım. Onun dışında futbol oynamayı çok severim, genelde okulda arkadaşlarımla oynuyorum. Muhtemelen başka bir hobim yok." yorumunu yaptı.

"Satrancın en büyük katkısı zaman kontrolü"

Satrancı, rekabete ve taktiğe dayalı olmasından dolayı çok sevdiğini anlatan 17 yaşındaki milli sporcu, "Her oynadığım oyundan zevk alıyorum. Düşünmeyi severim. Özellikle üst seviyede rekabet çok fazla, ben de rekabeti her alanda severim. Amatörce yaptığım işlerde de biraz rekabetçiyimdir. Onun dışında satrançtan hoşlandığım kısım, bazen taktiksel dediğimiz konumlar oluyor; taşları feda edebiliyorsunuz ve bu şekilde rakibinizi mat etmeye çalışıyorsunuz. Genelde benim iyi olduğum ve çok hoşlandığım kısım orası. Belki de o biraz beni satranca bağlıyor." diye konuştu.

Ediz, "Satranç, karakterini ve hayata bakış açını nasıl etkiledi?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Satranç oynamak genelde matematiği geliştirir ya da satranççıların matematiği iyidir derler. Benim matematiğim orta düzeyde diyebilirim. Onun dışında kesinlikle sabırlı olmamı sağladı, yani olaylara sakin bir şekilde bakabiliyorum. Özellikle sınavlarda yardımcı oluyor. Çünkü satrancın size aslında kattığı en büyük katkı zaman kontrolü. Süreniz biterse maçı kaybediyorsunuz ve maçta zamanınızı dikkatli bir şekilde harcamanız lazım. Bazen bir hamlede 5 dakika, bazen 30 dakika bile düşünebiliyorsunuz. Bunu ayarladığınız sürece de maç akışına göre gidiyor. Genelde hayatta da sorun yaşadığımda ya da özellikle sınavlarda zaman sıkışmasına girmiyorum. Genelde bunu çok rahat bir şekilde halledebiliyorum."

"Bana göre gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Carlsen"

Hayranlık duyduğu tek satranç oyuncusunun dünya 1 numarası Norveçli Magnus Carlsen olduğunu söyleyen Ediz, "Bir oyuncu var benim için o da Magnus Carlsen. Çok fazla sebebi yok, kendisi dünyanın en iyi oyuncusu. Belki tartışılır ama bana göre gelmiş geçmiş en iyi oyuncu. İnternette onunla çok fazla maç yapıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü sürekli tecrübe kazanıyorum. Onun seviyesine de erişmek istiyorum. Genel olarak satrancı çok iyi oynuyor ve satranca bakış açısı özellikle beni çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Ediz, satrançta ilerlemek dışında yapmayı hayal ettiklerine dair ise şunları paylaştı:

"Düzgün bir üniversitede, düzgün bir bölüm okuyup bitirmek istiyorum. Genelde hedeflerim satrançla ilgili ama tabii ki bir akademik kariyerimin de olmasını istiyorum. Sayısal bölümündeyim şu an ama eşit ağırlığa geçmeyi de düşünüyorum. Belki işletme okuyabilirim. Babam inşaat mühendisi, onun işini devam ettirebilirim ama onun dışında mühendislik de okuyabilirim. Muhtemelen seneye karar vereceğim."