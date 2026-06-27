Edremit'te Özel Güvenlik Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Edremit'te Özel Güvenlik Haftası Kutlandı

Edremit\'te Özel Güvenlik Haftası Kutlandı
27.06.2026 11:51
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Özel Güvenlik Haftası için farkındalık sürüşü etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Özel Güvenlik Haftası özel bir etkinlikle kutlandı. 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde Güvenlik-İş Sendikası tarafından düzenlenen "Pedallar Özel Güvenlik Görevlileri İçin Dönüyor" etkinliği büyük ilgi gördü.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen farkındalık sürüşüne çok sayıda özel güvenlik görevlisinin yanı sıra bisiklet tutkunları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a atıfta bulunularak 51 kilometre 88 metrelik anlamlı bir sürüş gerçekleştirildi. Özel güvenlik mesleğinin toplumun her kesimi tarafından sahiplenildiğini göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe doktorlar, pilotlar, mühendisler, polisler, ev hanımları ve farklı meslek gruplarından vatandaşlar da katılım sağlayarak özel güvenlik farkındalık sürüşüne destek verdi. Etkinliğin organizasyonunda Güvenlik-İş Sendikası Genel Merkezi başta olmak üzere Kocaeli Bölge Başkanı Serkan Tenk, Balıkesir İl Temsilcisi Emrah Kürkçüoğlu, Kadın Komisyonu Koordinatörü Deniz Can ve Kadın Komisyonu Sekreteryası Ayfer Bayrak aktif rol aldı. Balıkesir İl Temsilcisi Emrah Kürkçüoğlu da etkinliğe bisikletiyle katılarak sürüş boyunca katılımcılara eşlik etti. Sürüşün ardından gerçekleştirilen pasta kesimiyle program sona ererken, katılımcılar keyifli ve anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Güvenlik-İş Sendikası yetkilileri, özel güvenlik görevlilerinin ülkenin huzur ve güvenliğine önemli katkılar sunduğunu belirterek, bu mesleğin görünürlüğünü artırmak ve toplumdaki farkındalığı güçlendirmek amacıyla benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. Katılımcılara teşekkür eden Balıkesir İl Temsilcisi Emrah Kürkçüoğlu, " Etkinliğin gerçekleştirilmesine sağladıkları katkılardan dolayı Edremit Kaymakamlığına, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığına, Gamze Akyan'a, bisiklet grubu başkanlarına ve etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu organizasyonun, özel güvenlik mesleğinin toplumdaki önemini vurgulayan örnek bir farkındalık çalışması olmuştur" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Edremit, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edremit'te Özel Güvenlik Haftası Kutlandı - Son Dakika

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