EFC Genel Kurulu'nda Galatasaray Başkanı Özbek yönetim kuruluna aday olacak

EFC Genel Kurulu'nda Galatasaray Başkanı Özbek yönetim kuruluna aday olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EFC'nin 33. Genel Kurulu 28-30 Eylül'de Kopenhag'da düzenlenecek; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bu toplantıya katılacak. Özbek, 55 ülkeden 850'den fazla futbol kulübünün yer aldığı EFC'de yönetim kurulu üyeliği için aday olacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin (EFC) genel kurul toplantısına katılacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre 55 ülkeden 850'den fazla futbol kulübünü bünyesinde barındıran EFC'nin 33. Genel Kurul'u 28-30 Eylül'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilecek.
Toplantıya katılacak Özbek, yönetim kurulu üyeliğine aday olacak.
Kaynak: AA
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