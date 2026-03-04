Efe İnanç: Süper Lig Takımlarıyla Mücadele Değerli - Son Dakika
Efe İnanç: Süper Lig Takımlarıyla Mücadele Değerli

04.03.2026 23:34
Beyoğlu Yeni Çarşı'nın teknik direktörü Efe İnanç, Kocaelispor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Beyoğlu Yeni Çarşı Teknik Direktörü Efe İnanç, Kocaelispor galibiyeti sonrası, "Süper Lig oyuncularıyla mücadele etmemiz, top geldiğinde beceri olarak bir şeyler göstermemiz değerliydi. Süper Lig'in değerli takımlarıyla oynadık. İyi şeyler sunmaya çalıştık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beyoğlu Yeni Çarşı Teknik Direktörü Efe İnanç, açıklamalarda bulundu. İnanç, "Sezon başından beri 8. kupa maçımız ve 4. kez Süper Lig takımıyla oynadık. Süper Lig oyuncularıyla mücadele etmemiz, top geldiğinde beceri olarak bir şeyler göstermemiz değerliydi. Süper Lig'in değerli takımlarıyla oynadık. İyi şeyler sunmaya çalıştık. Savunma kısmı bizim için biraz ağırdı. Hücum kısmında beceri olarak bir şeyler yapabilirdik. Kocaelispor 10 kişi kalınca hücumda daha etkili olduk. Türkiye Kupası'nı iyi bir şekilde bitirdik. Ligde istediğimiz yerde değiliz. Kocaelispor da çok büyük bir camia. Oyunları da gayet iyi. Selçuk İnan, takıma güzel şeyler katıyor. Bundan sonrası için onlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Kocaelispor, Efe İnanç, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efe İnanç: Süper Lig Takımlarıyla Mücadele Değerli - Son Dakika

