Efeler 09'da iki imza birden

TFF 3'üncü Lig'de sezon öncesi teknik direktörlük görevine Cemil Aktaş'ı getiren ligin yeni ekibi Efeler 09 SFK, ilk dış transferlerini yaptı. Aydın temsilcisi Artvin Hopaspor'dan 29 yaşındaki merkez orta saha Furkan Tuşik ve Sancaktepe FK'dan 30 yaşındaki sol bek Onur Kıntaş'ı renklerine bağladı. Futbola İzmirspor'da başlayan Furkan, daha önce Altınordu, Bayrampaşa, Ankara Demirspor, Bucaspor 1928 ve Şile Yıldızspor formalarını da giydi.

Furkan, Altınordu'da üst üste 3'üncü Lig ve 2'nci Lig şampiyonluğu yaşarken, kariyerinde 1'i final olmak üzere toplamda 4 kez Play-Off oynama başarısı gösterdi. Futbola Marmarisspor'da başlayan Onur Kıntaş, profesyonel olduğu Karşıyaka'da iki kez Play-Off oynama başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu, daha önce Belediye Bingölspor, Batman Petrolspor, Çine Madranspor ve Gaziosmanpaşaspor'da da görev yaptı.