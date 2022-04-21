Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor - Son Dakika
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Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor

21.04.2022 10:47
Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor

Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Bölge 3'üncü Grup'ta sezonu Sökespor'un 1 puan önünde lider tamamladıktan sonra Burdur'daki Play-Off bölge birinciliği maçlarında Çiğli Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Efeler 09 Spor, yarın Belediye Bolvadin Termalspor'a 3'üncü Lig için finale çıkacak.

Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Bölge 3'üncü Grup'ta sezonu Sökespor'un 1 puan önünde lider tamamladıktan sonra Burdur'daki Play-Off bölge birinciliği maçlarında Çiğli Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Efeler 09 Spor, yarın Belediye Bolvadin Termalspor'a 3'üncü Lig için finale çıkacak. Burdur MAKÜ İstiklal Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. İlk gün Çiğli Belediyespor'u 2-0'la geçen Afyon temsilcisi Bolvadin'le aynı puanda olan Aydın ekibi, rakibini yenerek tarihinde ilk kez profesyonel lige adını yazdırmaya çalışacak. Grup müsabakaları sonunda ilk sırayı elde edecek takımın 3'üncü Lig'e çıkacağı finallerde maç berabere tamamlanıp iki takım arasında puan eşitliği olursa mutlu sona ulaşacak ekibi seri penaltılar belirleyecek. Efeler 3'üncü Lig'e çıkarsa Nazilli Belediyespor ve Kuşadasıspor'dan sonra profesyonel liglerdeki üçüncü Aydın takımı olacak.


Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor
Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor
Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor
Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor
Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor
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Efeler 09 SFK finale yükseldi Efeler 09 SFK finale yükseldi Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Play-Off sınavında Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Play-Off sınavında

Bolvadin, Play Off, Burdur, Efeler, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor - Son Dakika


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