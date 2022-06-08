Efeler 09 FK'dan Vali Aksoy'a ziyaret - Son Dakika
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Efeler 09 FK'dan Vali Aksoy'a ziyaret

08.06.2022 10:37
Efeler 09 FK'dan Vali Aksoy'a ziyaret

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak ilk kez 3'üncü Lig'e yükselen Efeler 09 FK'nın yeni yönetimi, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak ilk kez 3'üncü Lig'e yükselen Efeler 09 FK'nın yeni yönetimi, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Profesyonel lige çıkan Aydın temsilcisinde Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın yerine geçen hafta düzenlenen kongrede oğlu Eymen Atay göreve gelirken, yeni yönetim Vali Aksoy'a makamında ziyarette bulundu. Ziyarette kulüp hakkında bilgi veren ve kulübün yöneticilerini tanıtan Efeler 09 FK Başkanı Eymen Atay, daha sonra Vali Hüseyin Aksoy'a üzerinde adı yazılı 09 numaralı yeşil-beyazlı forma hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Hüseyin Aksoy, Efeler 09 FK'ya yeni sezonda başarı dileğinde bulundu.


Efeler 09 FK'dan Vali Aksoy'a ziyaret
Efeler 09 FK'dan Vali Aksoy'a ziyaret
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Kaynak: DHA

Hüseyin Aksoy, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09 FK'dan Vali Aksoy'a ziyaret - Son Dakika

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