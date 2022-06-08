Efeler 09 FK'dan Vali Aksoy'a ziyaret

Profesyonel lige çıkan Aydın temsilcisinde Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay 'ın yerine geçen hafta düzenlenen kongrede oğlu Eymen Atay göreve gelirken, yeni yönetim Vali Aksoy'a makamında ziyarette bulundu. Ziyarette kulüp hakkında bilgi veren ve kulübün yöneticilerini tanıtan Efeler 09 FK Başkanı Eymen Atay, daha sonra Vali Hüseyin Aksoy'a üzerinde adı yazılı 09 numaralı yeşil-beyazlı forma hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Hüseyin Aksoy, Efeler 09 FK'ya yeni sezonda başarı dileğinde bulundu.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak ilk kez 3'üncü Lig'e yükselen Efeler 09 FK'nın yeni yönetimi, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 'u ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Hüseyin Aksoy, Efeler, Spor, Son Dakika

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