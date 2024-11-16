Efeler 09 SFK, 1923 Mustafakemalpaşa SK'ya 1-0 Yenildi

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçını kazanamayan Efeler 09 SFK, evinde 1923 Mustafakemalpaşa SK takımına 1-0 yenilerek kötü gidişatını durduramadı. 1923 Mustafakemalpaşa SK maçın 37'nci dakikasında Serhat Yiğithan'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi bu skorla galip tamamladı. İkinci devrede ise sonuç değişmeyince ev sahibi Efeler 09 SK sahadan puansız ayrılıp düşme hattından çıkamadı. 1923 Mustafakemalpaşa SK 16 puana yükselip Play-Off yolunda umutlandı.