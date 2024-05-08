Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi ile Nazilli İlçe Stadyumu\'nda karşılaşacak

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Efeler 09 SFK, Play off 2. tur rövanş karşılaşmasında Anadolu Üniversitesi ile Nazilli İlçe Stadyumu'nda karşılaşacak. Efeler 09 SFK rakibini elerse grup finalinde Elazığspor ile mücadele edecek.

TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur rövanş mücadelesinde Anadolu Üniversitesi'ni konuk edecek olan Efeler 09 SFK, Nazilli İlçe Stadyumu'nda maçı oynamak için talepte bulunmuş ama bu talep olumsuz sonuçlanmıştı. MHP İl Başkanı Haluk Alıcık'ın devreye girmesi, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'le görüşmesinin ardından karşılaşmanın Nazilli İlçe Stadyumu'nda oynanması kararı alındı. Finale bir kala son maç 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Nazilli Şehir Stadyumu'nda oynanacak. - AYDIN