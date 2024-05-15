Efeler 09 SFK, Elazığspor\'a 3-0 mağlup oldu

TFF 3. Lig 2. Grup Play Off Grup Finali mücadelesinde Efeler 09 SFK, Nazilli'de ağırladığı Elazığspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Nazilli İlçe Stadyumu
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Özgür Ertem, Şenol Bektaş
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan, Furkan T. (Dk. 65 Hakan Can), Furkan K., Alpay, Sabutay Alper, Enis (Dk. 84 Atakan), Burak, Tuğay (Dk. 87 Furkan Ç., Uğur (Dk. 84 Mustafa), Tayyip Mevlüt (Dk. 65 Enescan)
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Elazığspor: Hakan, Mehmet, Hasan, Çağrı Yağız (Dk. 69 Burhan), Berşan, Metin, Fatih (Dk. 83 Mesut), Yağızcan, Mikail (Dk. 82 Burak), Beykan (Dk. 87 Mehmet A.), Bahattin (Dk. 87 Murat)
Teknik Direktör: Bülent Yenihayat
Sarı kartlar: Sabutay Alper Bayülken (Efeler 09 SFK), Bahattin Köse, Yağızcan Erdem, Çağrı Yağız Yasak, Mesut Saray (Elazığspor)
Goller: Dk. 45+2 Berşan Yavuzay, Dk. 65 Bahattin Köse, Dk. 84 Beykan Şimşek (Elazığspor) - AYDIN
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