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Efeler 09 SFK, Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Efeler 09 SFK, Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti

Efeler 09 SFK, Sapanca Gençlikspor\'u 3-2 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup 18. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Sabutay Alper, Polat ve Tayyip Mevlüt gol atarken, Sapanca Gençlikspor'un gollerini Gülhan kaydetti.

03.02.2024 17:30
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TFF 3. Lig 2. Grup 18. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti.

Hakemler: Veysel Karani Özkan, Hakan Özler, Eren Hadak

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Murat dk. 61), Furkan Külekci (Enver dk. 61), Ömer (Furkan Çarkçı dk. 68), Sabutay Alper, Enis (Uğur Çetinkaya dk. 61), Polat, Burak, Tugay, Hakan Can, Tayyip Mevlüt

Sapanca Gençlikspor: Volkan Mert, Enver, Hasan (Ahmet dk. 58), Muhammed Egemen, Ömer, Bekir Can (Yavuzhan dk. 46), Ensar, İlyas, Berkay (Tolga Arslan dk. 60), Alihan, Gülhan

Goller: Sabutay Alper (dk. 14), Polat (dk. 31), Tayyip Mevlüt (dk. 57) (Efeler 09 SFK), Gülhan (dk. 11 ve 59) (Sapanca Gençlik)

Sarı kartlar: Enis (Efeler 09 SFK), Ensar (Sapanca Gençlik) - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Efeler 09 SFK, Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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