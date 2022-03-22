Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Boyar; "Umudumuzdan hiç bir şey kaybetmedik" - Son Dakika
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Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Boyar; "Umudumuzdan hiç bir şey kaybetmedik"

22.03.2022 13:10
Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Boyar; "Umudumuzdan hiç bir şey kaybetmedik"

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Bölge 3.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'müzde Teknik Direktörümüz Recep Sermet Boyar, geçen hafta deplasmanda oynanan Bornova Yeşilovaspor maçını değerlendirdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Bölge 3.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'müzde Teknik Direktörümüz Recep Sermet Boyar, geçen hafta deplasmanda oynanan Bornova Yeşilovaspor maçını değerlendirdi.

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Recep Sermet Boyar, "Maça çok iyi hazırlanmıştık, beklemediğimiz bir mağlubiyet. Golü atıp öne geçtikten sonra oyunun kontrolünü rakibe verdik. Oyuncularımızın gördüğü erken sarı kartlar ve üst üste yediğimiz iki gol futbolumuzu olumsuz etkiledi. İkinci yarıya skoru lehimize çevirecek bir anlayışla başladık fakat rakibin kazandığı penaltıyla 3. golü bulması maçın kırılma anıydı. 4 haftadır puan kaybediyor olsak da umudumuzdan hiç bir şey kaybetmedik. 2 puan öndeyiz ve lideriz. Kalan 3 maçımızı kazanıp ligi lider bitirecek ve sonrasında Play-Off'larda kazanıp 3.Lig'e çıkacağız. Kolay kazanılan şeylerin adı başarı olmuyor. İsteyen, arzulayan aslan yürekli oyuncularımızla, yönetimimizle, birlik beraberlik içerisinde asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz." - AYDIN

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Amatör Lig, Futbol, Efeler, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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