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Efeler 09 SFK Teknik Direktörü: Kaybedilen 2 puanı Hacettepe maçında telafi edeceğiz - Son Dakika
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Efeler 09 SFK Teknik Direktörü: Kaybedilen 2 puanı Hacettepe maçında telafi edeceğiz

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Kemerkent Bulvarspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, kaybedilen 2 puanı Hacettepe maçında telafi edeceklerini söyledi. Kanber, hava şartlarının sahayı ve oyunlarını etkilediğini belirtirken, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını ve taraftarlara teşekkür etti.

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü: Kaybedilen 2 puanı Hacettepe maçında telafi edeceğiz
22.01.2024 - 10:44,
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Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, hafta sonu oynanan ve 1-1 berabere biten Kemerkent Bulvarspor müsabakasını değerlendirerek "Kaybedilen 2 puanı Hacettepe maçında telafi edeceğiz" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı Bulvarspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalardan bulunan Teknik Direktör Veyis Kanber, müsabakayı değerlendirdi. Kaybedilen 2 puanı Hacettepe maçında telafi edeceklerini ifade eden Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber; "Hava şartları sahayı ve dolayısıyla oyunumuzu çok etkiledi. Özellikle ikinci yarı tamamen mücadeleye dönük olarak geçti. Düşündüğümüz, istediğimiz bir çok şeyi uygulama fırsatı bulamadık. Oyuncularımız maç boyunca ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Bu hafta Kaybettiğimiz iki puanı Ankara'da Hacettepe karşısında telafi etmeye çalışacağız. Maç öncesinde ve maç boyunca bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Efeler 09 SFK Teknik Direktörü: Kaybedilen 2 puanı Hacettepe maçında telafi edeceğiz - Son Dakika
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