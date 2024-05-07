Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Aydınlı sporseverleri rövanş maçına davet etti

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TFF. 3.Lig 2. Grup Play-off 2.tur karşılaşmasında Anadolu Üniversitesi'ni Eskişehir'de 2-1'lik skorla mağlup ederek avantajla Aydın'a dönen Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Cuma günü oynanacak rövanş karşılaşmasına tüm Aydınlı sporseverleri davet etti.

Teknik Direktör Veyis Kanber yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de çok etkili futbol ortaya koyamasak da avantajlı bir skor ile Aydın'a dönüyoruz. Eskişehir Atatürk Stadı'nın atmosferine yenik düşen hakemin kararlarına rağmen üst düzey mücadele gösteren oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Neredeyse tüm Eskişehir'in ileri gelenlerinin hazır bulunduğu bir maçtı. Biz de Aydınlı yetkilileri ve tüm Aydınlıları rövanş maçımıza bekliyoruz. Yolumuz 2.Lig yolu. Yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Efeler 09 SFK Anadolu Üniversitesi takımını elemesi halinde Elazığspor ile 2. Lige Yükselme final müsabakasında karşılaşacak. - AYDIN