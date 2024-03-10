Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber: Çok iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik - Son Dakika
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Spor

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber: Çok iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber: Çok iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik

TFF 3. Lig 2. Grup'ta deplasmanda Batman Petrol Spor ile oynadıkları maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, takımının performansından memnun olduğunu belirterek, üst sıralardaki iddialarını sürdüreceklerini söyledi.

10.03.2024 18:05
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta deplasmanda Batman Petrol Spor ile oynadıkları maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, "Çok iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Batman deplasmanında rakibi Batman Petrol Spor ile 2-2 berabere kaldı. Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber Batman Petrol Spor müsabakası sonrası yaptığı değerlendirmede, "Bizim için üst sıraları ilgilendiren önemli bir maçtı. Maça kontrollü ve savunma ağırlıklı başlamamıza rağmen erken yediğimiz golle geriye düştük. 10. dakikada maçı dengeledik ve eşitliği sağladık. İkinci yarıda da kontrollü ve dengeli oynayıp hızlı hücumlarla pozisyonlar aradık. 2.golü bulduğumuz dakikadan sonrada uzun süre oyun kontrolümüzde kaldı. Beklemediğimiz anda beraberlik golü geldi. Maçın son dakikalarında bulduğumuz üç net pozisyonu kullanabilseydik 3 puanla Efeler'e dönmüş olacaktık. Bugün grup liderine karşı deplasmanda dolu tribünler önünde çok iyi mücadele ettik. Çok iyi takım olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Tüm oyuncularımızı gayretlerinden dolayı kutluyorum. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Velimeşe maçı ile üst sıralardaki iddiamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber: Çok iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber: Çok iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik - Son Dakika
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