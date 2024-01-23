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Efeler 09 Spor, Bulvarspor karşısında 2 puan bıraktı - Son Dakika
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Efeler 09 Spor, Bulvarspor karşısında 2 puan bıraktı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynanan maçta Efeler 09 Spor, evinde Bulvarspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında 2 puan kaybetti. Teknik direktör Veyis Kanber, maçta istedikleri oyunu oynayamadıklarını ve hava koşullarının sahayı etkilediğini belirtti. Kanber, oyuncularının ellerinden geleni yapmaya çalıştığını ve kaybedilen puanları önümüzdeki maçta telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.

Efeler 09 Spor, Bulvarspor karşısında 2 puan bıraktı
23.01.2024 - 12:16,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Bulvarspor'la 1-1 berabere kalıp zirve yarışında 2 puan bırakan Efeler 09 Spor'da teknik direktör Veyis Kanber değerlendirmelerde bulundu.

Bulvarspor karşılaşmasında istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirten Kanber, "Hava koşulları sahayı ve dolayısıyla oyunumuzu çok etkiledi. Özellikle ikinci yarı tamamen mücadeleye dönük olarak geçti. Düşündüğümüz, istediğimiz birçok şeyi uygulama fırsatı bulamadık. Oyuncularımız maç boyunca ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Bu hafta kaybettiğimiz iki puanı Ankara'da Hacettepe karşısında telafi etmeye çalışacağız. Maç öncesinde ve maç boyunca bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Efeler 09 Spor, Bulvarspor karşısında 2 puan bıraktı - Son Dakika
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