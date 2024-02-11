Efeler 09 Spor, Eynesil Belediyespor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Efeler 09 Spor, Eynesil Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

Efeler 09 Spor, Eynesil Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor, deplasmanda karşılaştığı Eynesil Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti.

11.02.2024 17:15  Güncelleme: 17:17
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TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor deplasmanda karşılaştığı Eynesil Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 3.Lig 2.Grup 19. haftasında Eynesil Belediyespor, Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'yı ağırladı. Müsabakanın ilk yarısında 6'ncı dakikada ev sahibi Eynesil Belediyespor Erçağ Evirgen'in golü ile 1-0 öne geçerken 14'üncü dakikada Efeler Belediyespor Tuğay Adamcıl ile durumu 1-1'e getirdi. Müsabakanın ilk yarısı berabere tamamlanırken, Enescan Özdemir'in 57 ve 60'ıncı dakikada kaydettiği iki gol farkı 2'ye çıkarttı. Mehmet Çağatay Lakot'un yönettiği maç konuk takım Efeler 09 SFK'nın 3-1 üstünlüğü ile tamamlanırken, oyuncular ve teknik heyet deplasmandan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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