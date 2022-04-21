Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3 - Son Dakika
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Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3

21.04.2022 17:44
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı ikinci karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı ikinci karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla seride skor 1-1'e gelirken, serinin son maçı 24 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Mcdonnel, Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Burutay Subaşı, Lagumdzija Mirza, Caner Dengin, (Batuhan Avcı, Burak Çevik, Ali Enis, Halit Kurtuluş, Bertuğ Öndeş, da Silva, Erhan Hamarat, Mustafa Cengiz)

Halkbank: Vucicevic, Caner Ergül, Volkan Döne, Bruno Nicolas, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, (Selçuk Keskin, Aslan Ekşi, Vigrass Graham, Furkan Aydın, Abdullah Çam, Mustafa Koç, Fernando Ramos, Bayram Efe)

Setler: 22-25, 25-23, 25-23, 19-25, 13-15 - İZMİR

Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3

YORUMLAR
500
Arkas Spor'un Efeler Ligi finali için rakibi Halkbank Arkas Spor'un Efeler Ligi finali için rakibi Halkbank Arkas Spor, avantajı kullanmak istiyor Arkas Spor, avantajı kullanmak istiyor

Efeler Ligi, Arkas Spor, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3 - Son Dakika
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