Develi Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Develi Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Develi Belediyespor, Bigadiç Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynadığı Bigadiç Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti. Maç, Bigadiç Şehit Okan Dinçer Salonu'nda oynandı ve 82 dakika sürdü. Hakemler Sadettin Deneri ve Serap Kuka yönetiminde gerçekleşen maçta Develi Belediyespor, setlerde 21-25, 22-25 ve 20-25'lik skorlarla galip geldi.

19.02.2024 08:54  Güncelleme: 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynadığı Bigadiç Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Salon: Bigadiç Şehit Okan Dinçer

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Nwachukvu, Taha Erden, Kadir Bircan, Gökhan Çatal, de Souza ( Salih Özdemir, Einisamarein, Andac Kapan, Vefa Yılmaz, Eren Kanlı)

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Kolodinsky ,Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Abdullah Çam (Metin Durmuş, Burak Çevik)

Setler:

21-25 (Develi Belediyespor lehine)

22-25 (Develi Belediyespor lehine)

20-25 (Develi Belediyespor lehine)

Süre: 82 dakika (29, 27, 26) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sigorta, Develi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Develi Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:40:44. #1.11#
SON DAKİKA: Develi Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement