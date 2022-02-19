Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Altekma'yı 3-0 yendi.
Salon: Şırnak
Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender
Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, Ivanov Svetoslav, Serhat Coşkun, Emin Gök, (Caner Ekrem Çiçekoğlu, Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu, Can Ayvazoğlu)
Altekma: Enes Atlı, Hüseyin Şahin, Maksim Buculjevic, Hugo Hamacher, Oğuzhan Tarakçı, Yunus Emre Tayaz, (Metin Ertuğrul Gazi, Mehmet Özbek, Cafer Kırtık, Kerem Yaman, Halil Dolaşık, Amirosseın Garkoroudi Khani)
Setler: 25- 15, 25-19, 25-20
Süre: 65 dakika (21, 25, 19) - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
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