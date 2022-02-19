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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0 - Son Dakika

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0

19.02.2022 14:54
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Altekma'yı 3-0 yendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Altekma'yı 3-0 yendi.

Salon: Şırnak

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender

Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, Ivanov Svetoslav, Serhat Coşkun, Emin Gök, (Caner Ekrem Çiçekoğlu, Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu, Can Ayvazoğlu)

Altekma: Enes Atlı, Hüseyin Şahin, Maksim Buculjevic, Hugo Hamacher, Oğuzhan Tarakçı, Yunus Emre Tayaz, (Metin Ertuğrul Gazi, Mehmet Özbek, Cafer Kırtık, Kerem Yaman, Halil Dolaşık, Amirosseın Garkoroudi Khani)

Setler: 25- 15, 25-19, 25-20

Süre: 65 dakika (21, 25, 19) - ŞIRNAK

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0

YORUMLAR
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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0 Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0 AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 Altekma filede Cizre deplasmanında Altekma filede Cizre deplasmanında

Metin Ertuğrul, Efeler Ligi, Sigorta, Şırnak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0 - Son Dakika
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