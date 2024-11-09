Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 Halkbank: 3

Spor

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Ramazan Demiröz, Nisanur Bayrak

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Taha Erden, Alparslan Koç, Burak Topçu, Marco Bojic, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Alexis Wilson, Vefa Yılmaz, Ufuk Çetinkaya, Nikola Gsorgiev

Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Mert Matic, Mirzo Lagumdzisa, Turo Uzunkol, Dick Kooy, Mıcoh Ma'a, Berk Dilmenler, Marek Sotoka, İzzet Ünver, Emre Tayaz, Yiğit Hamza Aslan, Oğulcan Yatkın, Deniz İvgen, Volkan Döne

Setler: 20-25, 22-25, 20-25 - BİTLİS