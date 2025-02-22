Efeler Ligi: TÜRŞAD: 1 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Spor

Efeler Ligi 23. hafta maçında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Murat Kozan, Tuncay Kandemir

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Taha Erden, Marco Bojic, Kadir Bircan, Burak Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Vefa Yılmaz, Alexis Wilson, Gjorgi Giorgiev, Yusuf Eken, Alparslan Koç, Nikola Gisorgiev, Yusuf Diyar Çetin

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Çatal, Emre Fırat, Arda Bostan, Yiğit Yıldız, Rolando Abreu, Erhan Hamarat, Umut Özdemir, Fatih Eren Uğur, Yunus Emre Erşahin, Joachim Paou, Julio Morales, Mustafa Altay Denizci, Kemal Kayhan, Süleyman Ensar Turna

Setler: 25-21, 22-25, 19-25, 21-25 - BİTLİS