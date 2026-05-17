Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları Sona Erdi

Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları Sona Erdi
17.05.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen yarışlara 264 sporcu katıldı, ödüller Birgi'de verildi.

İzmir Valiliği himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları sona erdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda Argeus Travel & Events tarafından Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Endonezya, Kanada, KKTC, İran, Hırvatistan ve İngiltere'den 264 sporcu katıldı.

Sporcular, tarihi köylerden yaylalara, eski göç yollarından dağ geçitlerine uzanan parkurlarda Ege'nin kültürel dokusunu keşfetme deneyimi yaşadı.

İzmir'in doğal güzellikleriyle tarihi mirasını aynı rotada buluşturan Efeler Yolu Ultra Trail'in ilk gününde 50 ve 30 kilometrelik, ikinci günde ise 15 ve 5 kilometrelik yarışlar gerçekleştirildi.

Parkurlarda dereceye girenlere ödülleri, Birgi Mahallesi'nde düzenlenen törenle verildi.

Ödül töreninde konuşan İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, yarışmaya katılan sporcuları tebrik etti.

Organizasyonda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular şunlar:

Erkekler 50K: Güngör Özege, Cevdet Alyılmaz, Abdülkadir Topkaraoğlu

Kadınlar 50K: Beyza Güzel, Elena Polyakova Kırık, Beliz Erener

Erkekler 30K: Fatih Topçu, Özer Yıldız, Mücahid Temür

Kadınlar 30K: Itır Atadiyen, Serpil Karadağ, Gölge Kapkın

Erkekler 15K: Gökhan Gündoğan, Delil Çelik, Ali Bakar

Kadınlar 15K: Tülin Okyay, Aliye Ayta, Miray Kutlay

Erkekler 5K: İhsan Gündüz, Yarkın Uykaz, İlkim Sezen

Kadınlar 5K: Elif Nur Çınar, Lachin Afshin, Ayşe Şanlı

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Turizm, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul’a taşıyor Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:53:04. #7.12#
SON DAKİKA: Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.