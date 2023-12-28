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Efes Başantrenörü Erdem Can: Küçük detaylar maçın sonucunu belirledi - Son Dakika
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Efes Başantrenörü Erdem Can: Küçük detaylar maçın sonucunu belirledi

THY Euroleague'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olan A. Efes Başantrenörü Erdem Can, maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının inanılmaz mücadele ettiğini ve savunmada agresif olduklarını belirtti. Ancak hücumda boş şutları değerlendiremediklerini ve bu tip boş şutların takım ritmini bozduğunu ifade etti. Can, Euroleague'in uzun bir maraton olduğunu ve takımın daha iyi olacağını söyledi.

Efes Başantrenörü Erdem Can: Küçük detaylar maçın sonucunu belirledi
28.12.2023 - 23:09,
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A. Efes Başantrenörü Erdem Can, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Küçük detaylar maçın soncunu belirledi" dedi.

THY Euroleague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Efes'i 89-84'lük skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A. Efes Başantrenörü Erdem Can, "Oyuncularım son saniyeye kadar inanılmaz mücadele etti, inanılmaz savaştı. Plana sadık kaldık. Savunmada agresiftik. Küçük detaylar maçın soncunu belirledi. Hücumda boş şutları değerlendiremedik. Böyle zor maçları tek pozisyon belirleyebiliyor. Bu tip boş şutların kaçması takım ritmimizi de bozuyor. Euroleague çok uzun bir maraton. Her şey çok çabuk değişebilir. Daha iyi olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Efes Başantrenörü Erdem Can: Küçük detaylar maçın sonucunu belirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efes Başantrenörü Erdem Can: Küçük detaylar maçın sonucunu belirledi - Son Dakika
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