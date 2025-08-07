Efsane boksör Mike Tyson İstanbul\'da

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson İstanbul'a geldi. Spor ve eğlence dünyasının unutulmaz figürü olan Tyson'ın Türkiye'ye gelişi büyük ilgi uyandırdı.

PROGRAMI NETLEŞMEDİ

Tyson'ın İstanbul ziyareti kapsamında özel etkinliklere katılması ve bazı projelerde yer alması bekleniyor. Havalimanında hayranları tarafından ilgiyle karşılanan ünlü boksör, basın mensuplarına kısa bir selam verdikten sonra konaklayacağı otele geçti.

Ziyaretin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Tyson'ın programının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.