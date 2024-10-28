Efsane futbolcu 48 yaşında sahalara geri dönüyor

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Roma'nın efsane eski futbolcusu Francesco Totti'nin 48 yaşından sonra futbola döneceği öne sürüldü. İtalyan yıldıza Serie B ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin teklifte bulunduğu kaydedildi.

48 YAŞINDA SAHALARA DÖNÜYOR

La Gazetta dello Sport'un haberine, 48 yaşındaki eski futbolcunun yeniden sahalara dönme ihtimalini değerlendirdiği ve Serie B ile Suudia Arabistan'dan bazı teklifler aldığı öne sürüldü.

2017 yılında aktif futbol kariyerine son veren Totti, kariyerine başlayıp ve bitirdiği Roma'da 785 resmi maça çıktı. İtalyan futbolcu bu mücadelelerde 307 gol atıp, 207 asistlik katkı sağlamıştı.