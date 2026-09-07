Ege Cup 2026'da 4 takım Aliağa'da kozlarını paylaşacak; ilk maç Petkim-Neftchi - Son Dakika
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Ege Cup 2026'da 4 takım Aliağa'da kozlarını paylaşacak; ilk maç Petkim-Neftchi

Ege Cup 2026\'da 4 takım Aliağa\'da kozlarını paylaşacak; ilk maç Petkim-Neftchi
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Ege Cup 2026 basketbol turnuvası, Aliağa Petkim Spor ev sahipliğinde 10-12 Eylül'de Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Turnuvada Neftchi, Trabzonspor ve PizzaBulls Bordo Bandırma mücadele edecek; tüm karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.

Ege Cup 2026 basketbol turnuvası, Aliağa Petkim Spor'un ev sahipliğinde Neftchi, Trabzonspor ve Bordo Bandırma'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Aliağa Petkim Spor'un ev sahipliğinde düzenlenecek Ege Cup 2026, dört takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Basketbol turnuvasına ev sahipliği yapan Aliağa Petkim Spor'un yanı sıra Neftchi, Trabzonspor ve PizzaBulls Bordo Bandırma mücadele edecek.

Ege Cup 2026'nın ilk gününde 10 Eylül Perşembe günü iki karşılaşma oynanacak. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda saat 15.30'da Aliağa Petkim Spor ile Neftchi karşı karşıya gelirken, saat 18.00'de ise Trabzonspor ile PizzaBulls Bordo Bandırma mücadele edecek. Turnuvanın ikinci gününde ise 12 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Aliağa Petkim Spor-Trabzonspor, saat 16.30'da da Neftchi-PizzaBulls Bordo Bandırma karşılaşmaları oynanacak.

Dört takımın yer alacağı organizasyonda basketbolseverler, Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda iki gün boyunca basketbol heyecanına ortak olacak. Turnuvanın tüm karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ege Cup 2026'da 4 takım Aliağa'da kozlarını paylaşacak; ilk maç Petkim-Neftchi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege Cup 2026'da 4 takım Aliağa'da kozlarını paylaşacak; ilk maç Petkim-Neftchi - Son Dakika
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