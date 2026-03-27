Ege Derbisinde Merkezefendi ve Petkimspor Karşılaşacak

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta kritik galibiyetler alarak çıkışa geçen Ege ekipleri Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Aliağa Petkimspor yarın Ege derbisinde rakip olacak. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde Merkezefendi 23 haftada 9 galibiyet, Petkimspor ise 7 galibiyet elde etti.