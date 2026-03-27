TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta kritik galibiyetler alarak çıkışa geçen Ege ekipleri Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Aliağa Petkimspor yarın Ege derbisinde rakip olacak. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde Merkezefendi 23 haftada 9 galibiyet, Petkimspor ise 7 galibiyet elde etti.
Son Dakika › Spor › Ege Derbisinde Merkezefendi ve Petkimspor Karşılaşacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?