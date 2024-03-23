Ege Rallisi ikinci gün yarışları tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Ege Rallisi ikinci gün yarışları tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci gün yarışları tamamlandı. Ümitcan Özdemir ve co-pilotu Kutay Ertuğrul günün birincisi oldu. Yarışta 2 araç kaza, 14 araç ise teknik arızalar sebebiyle yarıştan çekildi. Ralli, 24 Mart Pazar günü tamamlanacak.

23.03.2024 21:42  Güncelleme: 21:44
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- Ege Rallisi ikinci gün yarışları tamamlandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci gün yarışları tamamlandı. 3 etaptan oluşan yarışlarda günün birincisi Ümitcan Özdemir ve co-pilotu Kutay Ertuğrul oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonun ilk startı dün seyirci etabı ile verilmişti. Yarışçılar bugün sabah başladıkları 3 etaptan oluşan yarışta oldukça zor bir parkurdan geçtiler. 64 aracın start aldığı ralli, 7,15 kilometrelik etapla başlayıp, 16,90 kilometrelik yarışla devam ederek, 10 kilometrelik bayır etabıyla bitti. Bugün 2 araç kaza sebebi ile 14 araç ise teknik arızalar sebebi ile yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

İkinci günün birincisi GP Garage My Team, Skoda Fabia R5 ile Ümitcan Özdemir ve co-pilotu Kutay Ertuğrul oldu. Castrol Ford Team Türkiye Ford Fiesta Rally3 ile pilot Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener ikinci, Atış Motorsports, Skoda Fabia R5 ile pilot Burak Başlık ve co-pilotu Sedat Bostancı üçüncü oldu.

Yarış, 24 Mart Pazar günü Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde Kuyucak (8 kilometre) etabıyla start alıp, Akyaka (20,80 kilometre) etabını geçtikten sonra Sarnıç (14,25 kilometre) etabıyla tamamlanacak. Ekipler, rallinin son günü olan 24 Mart Pazar günü ise Akyaka, Kıran ve Akbük tarafında yer alan etapları birer kez geçecek. Saat 14.00'ten itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda yer alan podyumda düzenlenecek ödül töreni ile heyecan sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ege Rallisi ikinci gün yarışları tamamlandı - Son Dakika

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