Ege Takımları FIBA Şampiyonlar Ligi'nde

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki Ege temsilcileri Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Glint Manisa Basket, yeni sezonda Avrupa'da FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa vizesi alan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket ile üçüncü kez Avrupa heyecanı yaşayacak Manisa Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme etabından itibaren katılacak. Ön elemedeki rakipler, 8 Temmuz'da İsviçre'de çekilecek kurayla belli olacak. Temsilcilerimiz ön elemeyi geçmeleri halinde gruplarda yer alacak. Elenen takımlar ise Avrupa'da yollarına FIBA Europe Cup'ta devam edecek.