Ege Temsilcileri Türkiye Kupası'nda Zorlu Sınavlara Çıkıyor

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TÜRKİYE Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Ege temsilcileri yarın zorlu sınavlara çıkacak. Kupada daha önce Düzcespor ve Bornova 1877'yi eleyen 2'nci Lig takımlarından Fethiyespor deplasmanda saat 13.00'te Süper Lig ekibi Alanyaspor'la karşılaşacak. 2'nci Tur'da Beykoz Anadoluspor'u, 3'üncü Tur'da Belediye Derincespor'u saf dışı bırakan 3'üncü Lig ekibi Tire 2021 FK, 13.30'da İskenderunspor deplasmanında ter dökecek.

Kupada bir önceki turda Pendikspor engelini aşan 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, 1'inci Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK'nın konuğu olacak. 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Menemen FK, bu sezonki ilk kupa karşılaşmasında 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan rakiplerinden Elazığspor'un misafiri olacak. Bu 3 müsabaka da 13.30'da başlayacak.