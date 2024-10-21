Ege Temsilcileri Voleybolda Karşılaşıyor

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VOLEYBOL Sultanlar Ligi'ndeki Ege temsilcileri yarın hafta içi mesaileriyle terleyecek. Ligde ilk sezonunu geçiren İzmir ekibi Aras Kargo Spor Kulübü evinde Kuzey Boru'yu ağırlayacak. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise yine iç sahada Keçiören Belediyespor önüne çıkacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da start alacak. İki ekip de ligde bu sezon çıktıkları ilk 3 maçı kaybetti.