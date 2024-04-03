Ege Üniversitesi DAÇKA çeyrek finale yükseldi

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Ege Üniversitesi DAÇKA, Türkiye Basketbol 2. Ligi play-off son 16 turunun üçüncü müsabakasında, rakibi Bordo Sportif RS'yi 73-67 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ege Üniversitesi DAÇKA, Türkiye Basketbol 2. Ligi play-off son 16 turunun üçüncü müsabakasında Bordo Sportif RS ile karşı karşıya geldi. Rakibini zorlu karşılaşmada 73-67 mağlup eden Ege Üniversite DAÇKA, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Böylece adını son 8'e yazdıran İzmir ekibi, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç ise 7 Nisan Pazar günü Konya'da oynayacak.

Maçtan notlar

Maçın hakemliğini; Melikşah Mercan, Hasan Kamil Takınyalıoğlu ve Hakkı Ünver üstlenirken, mücadele boyunca büyük bir rekabet vardı. İlk çeyreği 14-20 geride kapatan Ege Üniversitesi DAÇKA, ikinci çeyrekte de zorlu mücadeleyi sürdürdü ve skoru 28-36'ya getirdi. Üçüncü çeyrekte hücumda etkili olan Ege Üniversitesi DAÇKA, skoru 43-48'e getirerek son çeyreğe umutla girdi.

Son çeyrekte ise Ege Üniversitesi DAÇKA, sert geçen mücadelede iyi bir performans sergileyerek skoru 73- 67'ye getirdi ve sahadan galip ayrıldı. - İZMİR