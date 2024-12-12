Egehan Yıldız, Avrupa Şampiyonu Oldu

Spor

Çeşme'nin parlayan yıldızı Egehan Yıldız, 2024 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Bu büyük başarısının ardından, FIDE tarafından FM (Fide Ustası) unvanı da onaylandı.

Çeşme'de satranç camiasının gururu olan Egehan, Çeşme Satranç Eğitim Merkezi'nden yetişmiş ve Çeşme Belediye Spor Kulübü'nün oyuncusu olarak bu unvana ulaşmış durumda. Egehan, Alparslan Işık'tan sonra Çeşme'nin ikinci unvanlı satranç oyuncusu olma başarısını gösterdi. - İZMİR