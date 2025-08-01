Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası 2025\'te

24. Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası, 2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde Eğirdir Altınkum Plajı'nda yapılacak. Türkiye genelinden 52 kulüp ve ferdi sporcuların yer aldığı yarışa 412 sporcu katılacak.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye'nin en köklü triatlon organizasyonlarından biri olan 24. Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası başlıyor. Yarışmalar, 2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde Altınkum Plajı'nda gerçekleştirilecek. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan organizasyona bu yıl 12 farklı kategoride toplam 412 sporcu kayıt yaptırdı. Türkiye genelinden 52 kulüp ve çok sayıda ferdi sporcunun katıldığı yarışlar, hem profesyonel hem de amatör triatletlerin mücadelesine sahne olacak.

Organizasyon boyunca sporcular hem bireysel hem de kulüp dereceleri için ter dökerken, Eğirdir'in doğal güzellikleri ve göl manzarası izleyicilere görsel şölen sunacak. Eğirdir Triatlonu, sadece spor alanında değil, aynı zamanda bölgenin tanıtımı ve turizmine sağladığı katkıyla da öne çıkmayı hedefliyor. - ISPARTA